Ho. Mobile e Kena Mobile vanno all’attacco di Iliad: offerte a confronto | Costi e dettagli delle promozioni

L’arrivo di Iliad ha rappresentato una vera e propria scossa per il mercato degli operatori mobili italiani e la battaglia a colpi di offerte sempre più vantaggiose è diventata ancora più serrata. In questo articolo prenderemo in considerazione le offerte proposte da Ho Mobile, Kena Mobile e Iliad. Eccole nel dettaglio.

Offerte Ho. Mobile – Ho. Mobile offre ai clienti un’offerta dal costo di 6,99 euro al mese che comprende:

Minuti illimitati

Messaggi illimitati

30 GB al mese in 4g

Per quanto riguarda ciò che l’operatore offre verso l’estero, va sottolineato come Ho. Mobile garantisca 2 GB di internet, SMS illimitati e chiamate a pagamento a seconda della destinazione.

Offerte Kena Mobile – Kena Mobile offre ai suoi clienti, al costo di 5 euro:

1000 minuti

50 messaggi

20 GB al mese in 3G.

Per quanto riguarda ciò che l’operatore offre verso l’estero, Kena Mobile propone 1.5 GB, chiamate a pagamento e SMS del pacchetto. Inoltre, va ricordato come esistano anche altre due opzioni per chi volesse aderire alle offerte di Kena Mobile: si tratta di Kena Voce che offre 1000 minuti a 4 euro al mese e Facile al costo di 2 euro al mese, con 200 minuti e 200 MB.

Nella seconda pagina potrete trovare l’offerta di Iliad […]