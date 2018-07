Ho. Mobile e Kena Mobile sfidano Iliad, offerte luglio 2018: quale conviene di più? / Promozioni a confronto

Ho. Mobile e Kena Mobile sfidano Iliad – Per rispondere alle offerte dei competitor, Iliad ha deciso di rilanciare, aggiungendo 10 GB in più in Italia e 1 GB in più all’estero rispetto a quella che era stata l’offerta di lancio, aumentando di un solo euro il costo. Questa seconda promozione sarà riservata a 500.000 utenti.

La nuova offerta lanciata da Iliad avrà un costo di 6,99 euro al mese e comprenderà: