Ho. Mobile, ecco il nuovo operatore virtuale di Vodafone che sfida Iliad

Iliad è stato lanciato ufficialmente sul mercato italiano a fine maggio, conquistando clienti dalle altre compagnie del settore attraverso una politica commerciale basata su prezzi popolari e logiche di vendita trasparenti. Tim, Vodafone e Wind-3 hanno, in tutta risposta, dato il via a una serie di offerte per la telefonia mobile particolarmente vantaggiose. Ora Vodafone compie il passo ulteriore, lanciando sul mercato un operatore che, con buona probabilità, riuscirà a scalfire la nicchia di mercato ad oggi occupata da Iliad e dai numerosi operatori virtuali nati negli ultimi anni.