Le offerte di Ho. Mobile, Kena Mobile e Iliad a confronto. Le migliori promozioni degli operatori low cost

Ho. Mobile e Kena Mobile sfidano Iliad: offerte low-cost di settembre a confronto | Ecco costi e dettagli delle promozioni

Con l’arrivo di Iliad in Italia, Vodafone e TIM hanno deciso di lanciare degli operatori virtuali low cost, con l’obiettivo di provare ad arginare l’avanzata dell’operatore francese: stiamo parlando rispettivamente di Ho. Mobile e Kena Mobile. In questo articolo metteremo a confronto le offerte proposte dai diversi operatori low cost per il mese di settembre.

Offerta Iliad – Partendo da Iliad, non possiamo fare a meno di sottolineare l’enorme successo dell’operatore francese che si appresta a chiudere anche la seconda offerta presentata in Italia. Quest’ultima, infatti potrà essere sottoscritta solamente da 200.000 utenti e, al costo di 6,99 euro al mese, offre:

Minuti illimitati verso tutti

SMS illimitati verso tutti

40 Giga in 4G più altri 5 Giga nel momento in cui doveste trovarvi al di fuori dell’Unione europea.

Considerando il successo di Iliad, è ragionevole ritenere che il numero di nuove sottoscrizioni fissato per la seconda offerta sarà raggiunto in tempi piuttosto brevi e, per questo motivo, l’operatore francese sarebbe al lavoro per lanciare una nuova conveniente offerta nel mese di settembre. Allo stato attuale non sono ancora arrivate comunicazioni in merito da parte di Iliad, ma è possibile prevedere che la nuova promozione che sarà lanciata a settembre metta a disposizione dei clienti un numero superiore di GIGA, mantenendo intatti minuti ed SMS illimitati verso tutti. Questa volta, inoltre, Iliad potrebbe lanciare una promozione con almeno 50 GIGA di dati in 4G Plus. Rispetto alla sua seconda offerta che ha un costo di 6,99 euro, il prezzo della promozione di settembre potrebbe salire a 7,99 euro al mese. Si tratta chiaramente solo di ipotesi, ma presto la curiosità degli utenti sarà soddisfatta, con Iliad che svelerà la nuova promozione.

Nella seconda pagina potrete trovare l’offerta di Ho. Mobile […]