Ho. Mobile, l’offerta da 9,99 euro al mese dell’operatore virtuale di Vodafone – Sfida a Iliad, Kena Mobile e 3 Italia

Vodafone non cambia strategia e, anche per la promozione da 9,99 euro al mese, conferma le medesime politiche adottate per l’offerta da 7,99 euro: il costo di attivazione da pagare insieme al primo canone mensile è pari a 9,99 euro, che comprende anche la nuova SIM e la spedizione a casa. Per attivare la soluzione, dunque, il costo da sostenere all’avvio è di 19,99 euro, che includono 0,01 euro di traffico telefonico.