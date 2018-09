Ho. Mobile, nuova offerta per contrastare Iliad? | I dettaglia sulla nuova promozione del MVNO di Vodafone

In risposta alla nuova promozione di Iliad, Ho. Mobile rilancia. Presto potrebbe essere ufficializzata la nuova proposta dell’operatore virtuale di Vodafone. Ecco costi e dettagli

Ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone, creato dalla compagnia rossa con l’intento specifico di contrastare l’imponente ascesa sul mercato di Iliad. Proprio il quarto operatore fisico del mercato italiano ha appena fatto esordire la nuova offerta da 7,99 euro al mese; Ho., nel rispetto della sua mission, potrebbe rispondere molto presto con una nuova promozione. Secondo alcuni rumors, il pacchetto del MVNO di Vodafone potrebbe esordire già dal prossimo 12 settembre.

Nello specifico, la nuova offerta Ho. Mobile dovrebbe prevedere un canone mensile di 8,99 euro al mese (1 in più di Iliad) e dovrebbe garantire 1 GB di traffico internazionale in meno rispetto alla compagnia francese, per il resto la promozione sarà identica, ovvero:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS Illimitati

50 GB di connessione dati in velocità 4G, di cui 3 GB dedicati alla navigazione all’estero

