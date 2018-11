HO. MOBILE, offerta da 5,99 euro al mese a partire dal 23 novembre 2018: i dettagli della nuova promozione ‘Operator attack’

Dal 23 novembre Ho. Mobile ha deciso di lanciare una nuova offerta da 5,99 euro al mese in versione ‘Operator attack’

L’arrivo di Iliad sul mercato della telefonia mobile italiana ha rivoluzionato i rapporti di forza che si erano consolidati tra i principali operatori, costringendoli a rivedere il loro pacchetto di promozioni. Le offerte presentate dall’operatore francese hanno determinato una vera e propria scossa, con prezzi assolutamente convenienti che hanno spinto molti clienti a cambiare gestore, sposando il progetto varato da Iliad.

Per rispondere all'impetuosa avanzata di Iliad, la Vodafone ha deciso di lanciare il proprio 'operatore virtuale', sancendo la nascita di Ho. Mobile. Quest'ultimo si è presentato sul mercato italiano con delle promozioni che potessero essere il più possibile concorrenziali nei confronti dell'operatore francese, sia dal punto di vista dei servizi offerti che del costo. Anche la TIM si è mossa allo stesso modo, lanciando a sua volta il proprio 'Operatore virtuale' Kena Mobile. Questi cambiamenti, dunque, non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente la battaglia tra i diversi gestori di telefonia mobile, in una lotta che si rinnova ogni giorno a colpi di offerte davvero vantaggiose.

A partire dal 23 novembre 2018, salvo eventuali cambiamenti da parte dell’operatore di telefonia virtuale, Ho. Mobile ha deciso di lanciare una nuova offerta in versione ‘Operator attack’ al costo di 5,99 euro al mese, anziché 9,99. La promozione comprende: