HO. MOBILE, offerta nuova di zecca in arrivo per battere TIM, Wind e Iliad | Costi e dettagli

Tutti coloro che decideranno di attivare l’offerta Ho. 20 Giga dovranno sostenere un costo di 19,99 euro (costo di attivazione + SIM), scontato a 9,99 euro per chi decide di procedere con una nuova attivazione e che proviene da TIM, Wind, Tre, Kena Mobile, Iliad, PosteMobile, FastWeb Full, BT Enia, BT Italia, Bladna Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel, Erg Mobile, Foll-in, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, Mund_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optina, Rabona Mobile Ringo Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, FastWeb ESP (Pre 2016) e PosteMobile ESP (Pre 2014). Per gli altri operatori il costo di attivazione della promozione, anche in caso di nuova attivazione con portabilità successiva, è di 19,99 euro. In tal caso, i suddetti clienti vedranno addebitarsi lo sconto di 10 euro su credito residuo.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.