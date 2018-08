Ho. Mobile sfida Iliad e Kena Mobile: promozioni a confronto / Costi e dettagli delle offerte

Offerta Iliad -Iliad ha deciso di rilanciare quella che era stata l’offerta con la quale si era presentata sul mercato, aggiungendo 10 GB in più in Italia e 1 GB in più all’estero, ad un solo euro in più rispetto al costo iniziale. Questa seconda promozione sarà riservata a 500.000 utenti.

La nuova offerta lanciata da Iliad avrà un costo di 6,99 euro al mese e comprenderà:

Minuti

SMS illimitati

40 GB al mese in 4G / 4G+ in Italia e 3 GB in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile).

