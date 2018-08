Huawei è pronta per il lancio del nuovo smartphone Mate 20 in 3 versioni (standard, Pro e Lite)

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e 20 Lite: ultimi rumors uscita, caratteristiche e prezzo

Huawei è pronta per lanciare due nuovi smartphone a Londra il 16 ottobre 2018: Mate 20 e Mate 20 Pro, mentre il Mate 20 Lite potrebbe essere lanciato anticipatamente. Secondo gli ultimi rumors, non dovrebbero esserci molte differenze tra i due modelli principali, più precisamente, pare che l’unica più palese, sia la dimensione del display: 6,3″ per Huawei Mate 20, 6,9 pollici per Huawei Mate 20 Pro.

Il comparto fotocamera dovrebbe essere identico: triplo sensore nella parte posteriore dello smartphone, che insieme al flash LED, dovrebbero formare un quadrato. A questo punto lo scanner per le impronti digitali, sarà posto al di sotto, ma si attendono conferme. Il flash LED sarà a due tonalità, il sensore della fotocamera principale sarà di 40 megapixel, un secondo da 20 megapixel per la fotocamera monocromatica, e il sensore per la terza che funge da teleobiettivo.

A settembre, Huawei presenterà l’interfaccia EMUI 9.0 basata su Android 9 Pie, da cui si presume che Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro, ne saranno dotati. E’ una certezza ormai, che sarà il processore Kirin 980 ad alimentare i due smartphone. 6 o 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna.