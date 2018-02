Huawei P20 e P20 Plus, saranno i primi Android con le animoji? | Rumors, data di uscita e prezzo

Huawei 20 e P20 Plus – caratteristiche, data di uscita e prezzo – Gli Huawei P20 e P20 Plus saranno presentati ufficialmente il 27 marzo 2018 a Parigi e saranno sul mercato, presumibilmente, entro metà aprile. Non è ancora nota la maggior parte delle loro caratteristiche tecniche: è stato però svelato che il P20 Plus sarà dotato di una batteria da ben 4000 mAh (3320 mAh il P20 semplice) e che il P20 dovrebbe essere dotato di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. I costi di P20 e P20 Plus in Italia dovrebbero essere, rispettivamente, di 749 e 849 euro. […]