Huawei P20 e P20 Plus, il display dovrebbe avere una grandezza compresa tra i 5,5 e i 5,8 pollici e una risoluzione FullHD+. Caratteristiche e data uscita

Huawei P20 e P20 Plus: fotocamera a 40 megapixel? | Data di uscita, rumors e prezzo – I primi smartphone che l’azienda cinese presenterà nel 2018 saranno il Huawei P20 e Huawei P20 Plus. Un balzo non solo numerico (da P11 a P20), ma anche tecnologico. I due dispositivi dovrebbero integrare funzionalità e caratteristiche innovative, che Huawei monta per la prima volta sui suoi smartphone. Per il momento l’azienda cinese ha cercato di nascondere e di non rivelare le caratteristiche dei suoi nuovi telefonini. Ma alcune indiscrezioni sono trapelate sul web: dalle immagini comparse online, i due dispositivi saranno caratterizzati dalla notch, la piccola rientranza presente nella parte superiore dello schermo e che è stata già adottata da Apple per l’iPhone X. All’interno della notch ci sarò la fotocamera anteriore e i sensori per il riconoscimento del viso. Ma la grande novità è presente nella parte posteriore: dove ci saranno ben tre fotocamere poste in verticale. Ancora non si conosce bene cosa potranno fare i tre sensori: il progetto è stato affidato a Leica e solamente il giorno della presentazione si riuscirà a capire a cosa serviranno. Secondo le indiscrezioni, dovrebbe montare una versione aggiornata del chipset Kirin 970, lo stesso montato sul Mate 10 PRO, con funzioni dedicate all’intelligenza artificiale. A supporto ci saranno 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le cornici dello smartphone saranno molto ridotte, grazie all’utilizzo di uno schermo con rapporto d’aspetto di 18:9. Il display del Huawei P20 dovrebbe avere una grandezza compresa tra i 5,5 e i 5,8 pollici e una risoluzione FullHD+. Il Huawei P20 dovrebbe essere il primo dispositivo ad avere una tripla fotocamera posteriore con il sensore principale di 40 Megapixel.[…]