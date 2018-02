Huawei P20 e P20 Plus, secondo un’indiscrezione del web la tripla fotocamera non sarebbe simile a quella dell’iPhone X

Huawei P20 e P20 Plus, nessun punto in comune con l’iPhone X? Rumors data di uscita e prezzo – Com’è ormai noto, Huawei P20 e la versione Plus verranno presentati a fine marzo. Il prossimo top di gamma Huawei, com’è noto, presenterà una tripla fotocamera, un record quello della tripla fotocamera posteriore, ancora una volta con sensori in collaborazione con Leica per quanto riguarda l’ottica. Sarà un modulo che debutterà su dispositivi mobili proprio grazie alla nuova gamma del brand. Il triplo sensore è localizzato in alto a sinistra, con orientamento verticale. In una nuova foto reale, trapelata in queste ore, viene mostrato il layout finale di questa innovativa macchina fotografica: l’immagine ci mostra due sensori separati dal terzo da un piccolo flash LED circolare. Ciò significa che ciò che sembrava avere diversi punti in comune con iPhone X, in particolare nel design delle fotocamere posteriori, risulta errato. Come potete vedere nella foto a fianco, Huawei P20 Plus avrebbe sì tre fotocamere sul retro, ma facenti parte di un corpo unico, con il flash posizionato in alto, al di fuori del blocco principale. All’interno di quest’ultimo ci sono invece ulteriori sensori, probabilmente per la messa a fuoco. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, fifferenze sostanziali anche per quanto riguarda la batteria, la versione base del Huawei P20 infatti sarà da 3200 mAh. Per i sensori, la risoluzione di quelli posteriori sarà di ben 40 megapixel. Software Android Oreo, forse nella versione 8.1 e interfaccia EMUI, supportato dall’intelligenza artificiale del macine learning. Processore Kirin 970.[…]