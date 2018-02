Huawei P20 e P20 Plus, smentita l’indiscrezione di qualche giorno fa. Ma spuntano altri dettagli interessanti…

Huawei P20 e P20 Plus, non avranno la tripla fotocamera / Rumors, caratteristiche, data di uscita e prezzo

Gli Huawei P20 e P20 Plus non avranno la tripla fotocamera posteriore. L’indiscrezione lanciata sul web qualche giorno fa da OnLeaks è stata smentita: secondo foto esclusive “rubate” alla casa cinese, accanto alla doppia fotocamera ci saranno due sensori posti uno sotto l’altro. Il che esclude la presenza del terzo obiettivo fotografico.

E ci sono novità anche sul fronte notch che tanto aveva accostato (non senza polemiche) i nuovi Huawei agli iPhone X: secondo quegli scatti, infatti, non è chiaro se la fotocamera frontale in alto al centro sia inserita all’interno di un notch. Il che, dovesse non esservi inclusa, darebbe un punto in favore dei P20 e P20 Plus nella “faida contro gli haters”. I nuovi prodotti potrebbero inoltre presentare le animoji: a svelare la news è stato il leaker Ricciolo, il quale ha pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Twitter una foto che dimostrerebbe l’arrivo delle animazioni facciali sui nuovi Huawei. Se la notizia venisse confermata, i P20 e i P20 Plus sarebbero gli unici dispositivi Android “animoji dotati”, dato che neanche i Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus ne sono provvisti. Nella pagina successiva tutti i nuovi rumors con dettagli su caratteristiche, data di uscita e prezzo dei nuovi Huawei P20 e P20 Plus. […]

