Huawei P20 e P20 Pro, ecco i tagli di memoria di tutta la gamma / Rumors, caratteristiche, data uscita e prezzo – I Huawei P20 e P20 Pro continuano a tenere banco con nuove indiscrezioni sul design e informazioni sulle specifiche tecniche. Archiviato il MWC 2018 con la presentazione dei Galaxy S9, adesso gli occhi sono puntati sui nuovi Huawei che verranno ufficializzati il prossimo 27 marzo a Parigi.

Roland Quandt ha pubblicato due nuovi post su Twitter in cui elenca quelli che saranno i tagli di memoria, le colorazioni e i megapixel delle fotocamere di Huawei P20, P20 Pro (o Plus) e P20 Lite in configurazione base. I rumor si riferiscono ai modelli destinati al mercato europero e, quindi, anche all’Italia.