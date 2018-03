Huawei P20 e P20 Pro, ecco gli intriganti dettagli della versione speciale Porsche Design

Huawei P20 e P20 Pro, tutte le novità della versione Porsche Design | Data di uscita, prezzo e caratteristiche

Tripla fotocamera più sviluppata, lettore impronte digitali sotto al display e niente notch. Queste le caratteristiche dello Huawei P20 Porsche Design, la versione speciale “di lusso” dei nuovi smartphone cinesi di prossima uscita. A rivelare queste indiscrezioni “segrete”, ancora tutte da confermare, sono state fonti asiatiche.

Per il suo top di gamma particolare dunque, che avrebbe dettagli in più rispetto alle versioni P20, P20 Pro e P20 Lite, Huawei avrebbe fatto le cose in grande. Innanzitutto il comparto fotocamera Leica sarebbe dotato di tre ottiche posizionate in verticale invece che in orizzontale, una standard, una in teleobiettivo e una grandangolare. E poi l’assenza di notch, la “tacca nera” simil iPhone X, oltre che la presenza del lettore di impronte digitali posto sotto il vetro del display. Il prezzo dello Huawei Porsche Design ammonterebbe a 1281 euro sul mercato cinese. Ma è ancora tutto da verificare…

Nella pagina successiva caratteristiche data di uscita e prezzo di Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite.

Leggi anche: Huawei P20 e P20 Pro, svelata la tripla fotocamera



Leggi anche: Huawei P20 e P20 pro, i tagli di memoria di tutta la gamma

[…]