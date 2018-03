Huawei P20 Lite, un rivenditore polacco ha svelato tutti i dettagli sulla versione Lite dei nuovi smartphone cinesi

Huawei P20 e P20 Pro, tutte le caratteristiche del P20 Lite | Data di uscita, prezzo e colori

Huawei P20 Lite è stato svelato. Come sempre non ufficialmente ma tramite foto “leaked”. Questa l’indiscrezione di oggi sullo smartphone che, insieme agli attesissimi P20 e P20 Lite, rappresenta la novità in casa Huawei.

A rendere note tutte le sue caratteristiche ufficiali è stato un “innocuo” rivenditore polacco (Rtv Euro Adg), che ha messo in pre-order sul web il P20 Lite e pubblicato tutte le caratteristiche dello smartphone, tra conferme e qualche novità. A cominciare dal prezzo per l’Europa, che sarà di circa 380 euro, e dalle intriganti colorazioni (nero, viola/verde acqua, blu/verde smeraldo, azzurro e rosa/oro). Ecco la scheda tecnica del P20 Lite:

Display: 5.8″ FHD+ (2280×1080)

Processore: Kirin 659 octa core 4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz

RAM: 4GB

Memoria interna: 64 GB (espandibili con micro SD fino a 256 GB)

Fotocamera posteriore: Dual camera 16+2MP

Fotocamera anteriore: 16 MP

OS: Android Oreo 8.0 + EMUI 8.0

Batteria: 3000 mAh

Dimensioni: 148,6 x 71,2 x 7,4mm / Peso 145 grammi

Connettività: Wi-Fi / LTE 2600, 2100, 1900, 850, 700 / Bluetooth 4.2 / Porta USB Type-C, Jack Audio

Nella pagina successiva data di uscita, caratteristiche e prezzo di Huawei P20 e P20 Pro.

