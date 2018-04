Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, la scheda tecnica e le migliori offerte online dopo il lancio sul mercato

Huawei P20 in offerta: già in vendita a meno di 600 euro – Caratteristiche P20 Pro e Lite – Huawei P20 e Huawei P20 Pro sono stati presentati al pubblico pochi giorni fa, lo scorso 27 marzo 2018, e da allora sono già disponibili all’acquisto. Le prime recensioni sugli smartphone sono state piuttosto positive e per qualcuno gli smartphone potrebbero diventare dei best buy.

Per farli diventare best buy, però, al netto delle caratteristiche che sono di tutto rispetto serve che il prezzo scenda e faccia diventare molto conveniente l’acquisto di Huawei P20 e della sua variante Pro (prezzi di listino 679 e 899 euro). È proprio per questo che oggi andremo a proporvi le migliori offerte online per entrare in possesso dei due dispositivi. Il Huawei P20 è disponibile su Goprice a 582,55 euro, a cui vanno aggiunti 7,90 euro per le spese di spedizione, con un risparmio di circa 80 euro. Il risparmio è inferiore, invece, se si ha intenzione di acquistare il Huawei P20 Pro: il device, infatti, è in venduta su Amazon al prezzo di 857,66 euro, spese di spedizione incluse. Super conveniente, invece, l’acquisto del Huawei P20 Lite, disponibile su Phonestrikeshop a 285 euro, spese di spedizione incluse.