Huawei P20 Pro, verso il top di gamma del momento grazie alla tripla fotocamera

Huawei P20, la versione Pro con fotocamera a 40 megapixel / Data di uscita, prezzo, caratteristiche e colori ufficiali – La presentazione ufficiale di Huawei P20 è attesa per il 27 marzo prossimo così come per il lancio del prodotto. Le prima indiscrezioni sugli ultimi modelli dell’azienda cinese sono già state svelate da molti siti in rete.

Partendo dal Huawei P20, che è apparso anche sulla vetrina di store online, in anticipo rispetto al lancio, le caratteristiche diffuse parlano di uno schermo da 5,8” dotato di notch, 4 GB di RAM e 64 GB di capacità. Il prezzo previsto non dovrebbe superare i 700 euro. Mentre i colori oltre al blu e nero, le indiscrezioni danno per possibile anche una versione color oro. Per quanto riguarda il modello Huawei P20 Pro, che potrebbe essere il top di gamma del momento, i rumor ipotizzano una tripla fotocamera di cui una da ben 40 megapixel con uno zoom ibrido 5x. Sulla pagina di anteprima di Huawei il lancio viene anticipato in modo enfatizzato come “un nuovo rinascimento della fotografia”.

