Ecco le ultime recensioni e le novità sui nuovissimi Huawei P20, appena messi in commercio dall’azienda cinese.

Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, recensioni esaltanti per la tripla fotocamera Leica | Prezzo e colori

Chi ha da poco acquistato il nuovo Huawei P20 Pro si sarà subito reso conto delle notevoli qualità della fotocamera. Una tripla fotocamera in grado di eseguire scatti memorabili di elevatissima qualità. Si tratta di un dispositivo sviluppato in collaborazione con Leica. La tripla fotocamera si compone di una fotocamera da 20 MP con sensore monocromatico (effettua meravigliose foto in bianco e nero), una fotocamera da 40 MP con sensore RGB e una fotocamera da 8 MP tele

Il software sfrutta appieno le potenzialità delle tre videocamere per restituire una qualità elevatissima agli scatti. Gli scatti sono eseguibili anche in condizioni di scarsa luminosità, risultando comunque di notevole qualità. Possiamo proprio dire che l’Huawei P20 Pro dà il meglio di sè nella modalità notturna. Sono esaltanti i commenti e le recensioni degli utenti che hanno già avuto modo di scattare delle foto con la tripla fotocamera Leica. Huawei P20 Pro è la nuova proposta di fascia alta, presentata dall’azienda di elettronica cinese insieme agli altri nuovi modelli, P20 e P20 Lite. La variante Pro, si distingue nel segmento degli smartphone di punta proprio grazie ai tre sensori d’immagine posteriori.

Huwei P20 Pro si propone come uno smartphone di riferimento per la fotografia, senza trascurare altri dettagli non indifferenti come il nuovo processore Kirin 970 reso migliore con la NPU (Neural Network Processing Unit) che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per eseguire scatti di migliore qualità oltre al display AMOLED da 6.1″ (2244 x 1080) con notch posto in alto. Nella pagina successiva potrete leggere i colori a disposizione dei tre modelli Huawei appena lanciati e i prezzi proposti al pubblico. [….]