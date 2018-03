Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: ecco la versione colorata di blu (FOTO LEAKED) | Data uscita, prezzo e caratteristiche

Ecco le ultime news sui nuovi modelli Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, che saranno presentati il 27 marzo a Parigi

Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: ecco la colorazione blu (FOTO LEAKED) | Data di uscita, prezzo e caratteristiche

Sono tantissime le immagini presenti sul web che anticipano alcuni dettagli su Huawei P20 e P20 Lite, gli attesissimi nuovi modelli che la casa cinese presenterà ufficialmente il 27 marzo 2018. Le ultime foto riguardano il modello P20 Lite.

Il più piccolo della nuova generazione di smartphone è immortalato in una foto dal vivo, ovviamente leaked, che lo propone in tutta la sua meravigliosa bellezza, nella versione di colore blu. In realtà la foto non mostrerebbe grandi novità rispetto alle indiscrezioni già trapelate nelle scorse settimane. Huawei P20 Lite presenterà sul retro una doppia fotocamera con allineamento verticale; in posizione centrale verrà collocato un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Lo Huawei P20 Lite avrà anche un display da 5,84 pollici e un processore Huawei Kirin 659, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata. La doppia fotocamera posteriore, di cui abbiamo parlato in precedenza, avrà sensori da 16 e 2 megapixel. La batteria sarà da 2.900 mAh, mentre il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo come già anticipato nelle precedenti indiscrezioni. Nella pagina successiva potrete leggere le caratteristiche degli altri modelli che la compagnia cinese presenterà il 27 marzo e i prezzi.

Huawei P20, P20 Pro: tutte le novità della versione Porsche Design/ Data di uscita, prezzo e caratteristiche.

[….]