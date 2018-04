Huawei P20 e P20 Pro, come averli con pochi euro al mese | Recensione, caratteristiche e prezzo

Huawei P20 e P20 Pro, l’offerta di 3 Italia per avere i nuovi smartphone cinesi a pochi euro mensili. La recensione con pregi e difetti

Huawei P20 e P20 Pro a 22 euro al mese. Ora è possibile grazie alle nuove offerte della rete 3 Italia, che permettono dunque di avere il nuovo smartphone cinese a rate e con pochi euro mensili (a prezzo bloccato) invece che al costo unico di circa 900 euro. Passando però dal vostro operatore telefonico alla rete 3.

Ecco la proposta in questione (valida da martedì 10 aprile 2018): anticipo subito di 69 euro e poi da 22 a 27 euro al mese con l’offerta Free Prime, da 25 a 30 euro al mese con l’offerta Free Master Special e da 34 a 39 euro al mese con la Free Power. Tutte le informazioni (con assicurazione, assistenza e contratto) su offerte e modalità sono consultabili presso i rivenditori fisici 3 Italia.

Degli Huawei serie P20 intanto sono uscite nei giorni scorsi diverse recensioni che ne hanno esaltato i pregi ed evidenziato i difetti. In sostanza la tripla fotocamera Leica è stata giudicata molto positivamente (in particolare la modalità notturna) e sta già regalando ai possessori degli smartphone delle altissime prestazioni, così come il display che garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello. Bene il processore, così la funzione video slow motion e i sensori impronte e i sensori di illuminazione. Promossa ma con riserve la funzione di intelligenza artificiale, a volte un po’ “impicciona”. Nota dolente, invece, l’interfaccia grafica: la Emui 8.1 pare non essere molto intuitiva e creerebbe un po’ di confusione all’occhio dei possessori di Huawei P20. Si fanno sentire poi le assenze del jack audio da 3,5 mm (compensato da un adattatore non comodissimo…) e lo slot per schede MicroSD. Nella pagina successiva le caratteristiche tecniche ufficiali di Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite. […]