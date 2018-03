Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, finalmente disponibili i nuovi smartphone cinesi: tutte le caratteristiche

Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: tutte le caratteristiche ufficiali | Prezzo e colori

Martedì 27 marzo 2018 è stato il giorno dei nuovi Huawei P20 e P20 Pro, gli smartphone di ultima generazione della casa cinese che entrano dunque in concorrenza con i Samsung Galaxy S9 e iPhone X. Le ultime creature asiatiche sono state presentate a Parigi, nella suggestiva cornice del Grand Palais e in diretta streaming per tutto il mondo: il P20 è disponibile da subito per l’acquisto (nei negozi fisici e online), mentre il P20 Pro sarà acquistabile a partire dal 6 aprile.

Caratteristiche e colori di Huawei P20 e P20 Pro erano già noti da giorni, anche se non completamente. Confermati, ovviamente, il sensore di intelligenza artificiale, il super slow-motion a 960 f/s e il chiacchieratissimo notch. Di seguito le caratteristiche tecniche del modello top di gamma, lo Huawei P20 Pro:

Display: 5,8″ LCD con risoluzione Full HD+ (2244 x 1080), rapporto d’aspetto 18,7:9

CPU: Kirin 970

RAM: 4 GB

Memoria: 128 GB – espandibile tramite microSD

Rete: 4G LTE

Connettività:

Batteria: 3400 mAh

Fotocamera posteriore: doppia fotocamera Leica (20 MP bianco e nero + 12 MP RGB con apertura F/1.6 + F1.8)

Fotocamera anteriore: 24 MP con apertura F/2.0

Sistema operativo: Interfaccia EMUI 8.1 con Android Oreo 8.1

Colori: Black, Midnight Blue, Gold Pink rosa

Prezzo: 899 euro

Ecco anche le caratteristiche tecniche dello Huawei P20 base:

Display: 5,8″ LCD con risoluzione Full HD+ (2244 x 1080), rapporto d’aspetto 18,7:9

CPU: Kirin 970

RAM: 4 GB

Memoria: 128 GB – espandibile tramite microSD

Rete: 4G LTE

Connettività:

Batteria: 3400 mAh

Fotocamera posteriore: doppia fotocamera Leica (20 MP bianco e nero + 12 MP RGB con apertura F/1.6 + F1.8)

Fotocamera anteriore: 24 MP con apertura F/2.0

Sistema operativo: Interfaccia EMUI 8.1 con Android Oreo 8.1

Colori: Black, Midnight Blue e Gold Pink rosa

Prezzo: 649 euro

