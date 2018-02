Il polo migra e si indebolisce il campo magnetico. Catastrofici gli scenari immaginati di un ribaltamento nord-sud

I poli magnetici si stanno invertendo: cosa potrebbe accadere alla Terra? – Non sarebbe la prima volta che accade, né l’ultima. I poli magnetici si sono invertiti decine di volte nella storia della Terra. Ecco che cosa succede e quali possono essere le conseguenze per la vita. Il campo magnetico della Terra circonda il nostro pianeta come un campo di forza invisibile che devia le particelle cariche provenienti dal Sole, proteggendo così la vita dalle radiazioni nocive. Lungi dall’essere costante, questo campo è in continua evoluzione. In effetti, la storia del nostro pianeta ha visto diverse centinaia di inversioni di polarità del campo magnetico, fenomeno nel quale i poli nord e sud magnetici si scambiano di posto. Se fino a qualche tempo fa si credeva che questo fenomeno impiegasse migliaia di anni per completarsi, uno studio pubblicato nel settembre del 2014 su Geophysical Journal International, a cui hanno partecipato anche ricercatori italiani, ha invece mostrato qualcosa di sconcertante. Come spiega l’articolo comparso su Focus, studiando e datando i sedimenti di un antico lago che ora affiora nei pressi di Popoli, in Abruzzo, i geologi sono stati in grado di determinare che l’inversione chiamata transizione Matuyama-Brunhes è avvenuta in un tempo brevissimo: meno di un secolo! Geologicamente, stiamo parlando di un fenomeno quasi istantaneo. «La nostra stima più conservativa è che si sia sviluppata in meno di un secolo, probabilmente molto meno», spiega Biagio Giaccio, ricercatore dell’Igag-Cnr. Il campo magnetico è il risultato di una serie complessa di fattori. Benché la causa principale sia da attribuire al moto vorticoso del nucleo di ferro liquido della Terra, alla generazione del campo contribuiscono numerosi altri fenomeni, dal magnetismo delle rocce alle correnti oceaniche di acqua salata. Gli studi hanno dimostrato che le inversioni polari sono precedute da un indebolimento del campo magnetico, che può scendere fino al 10% della sua attuale forza.