Il caldo eccessivo danneggia i coleotteri: uno studio spiega il perché

Il caldo eccessivo incide negativamente sulla riproduzione dei coleotteri

Il caldo eccessivo danneggia i coleotteri: fertilità maschile minacciata

Cambiamenti climatici, riscaldamento dei mari e inquinamento sempre maggiore sono alcune delle principali cause che vanno ad incidere negativamente, non solo sull’ambiente ma anche sulla vita di molti animali o insetti. Le temperature sempre più alte mettono spesso in difficoltà la riproduzione e l’accoppiamento di numerose specie, in modo particolare secondo un recente studio, la fertilità maschile dei coleotteri.

Il caldo eccessivo danneggia i coleotteri: lo studio non ha dubbi

Uno studio dell’Università dell’East Anglia pubblicato su Nature Communications, ha messo proprio in evidenza come giornate troppo calde o prolungate ondate di caldo, vadano ad incidere negativamente sugli spermatozoi dei coleotteri, causandone infertilità o stordimento e incapacità di accoppiamento.

Biodiversità in netto calo

E’ stato dimostrato che con periodi prolungati di temperature oltre la media stagionale, di 5-6 °C, la riproduzione scende anche di oltre il 50%. E’ un dato davvero allarmante in quanto le specie “più deboli” rischiano di restare danneggiate o improduttive. Si stima che i coleotteri costituiscano un quarto della biodiversità mondiale e ogni anno risultano sempre più minacciati.