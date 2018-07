Intesa a un passo tra l’operatore francese e la SPA per ampliare le infrastrutture di telecomunicazione. Iliad disporrà di 11 mila nuovi siti in tutta Italia

Iliad, accordo con INWIT per migliorare la copertura di rete

Raggiunta quota 1 milioni di utenti, Iliad si concentra sull’ampliamento del proprio servizio di rete, in modo da offrire un segnale sempre più efficiente ai propri utenti. Già diverse settimane fa vi avevamo dato conto di nuovi investimenti del nuovo provider per consolidare la propria presenza infrastrutturale in Lombardia; ora, però, la compagnia è a un passo dal siglare un accordo commerciale che cambierà i connotati del marchio: Iliad e INWIT sono a un passo dall’intesa che porterà in dote al provider transalpino l’affitto di circa 11.000 siti, distribuiti su tutto il territorio italiano.

INWIT è una società per azioni italiana che opera nel comparto delle telecomunicazioni, tra i principali referenti nazionali a livello di fornitura delle infrastrutture di rete. Lo stesso neo amministratore delegato del gruppo, Giovanni Ferigo, ha ammesso l’approssimarsi dell’accordo, nel corso di una conference call che vedeva coinvolti i dirigenti INWIT e gli analisti di Iliad: “Stiamo gestendo al momento gli aspetti contrattuali. – ha spiegato l’AD – Nel giro di giorni o settimane potremmo formalizzare l’accordo con loro”.

La trattativa tra il provider di servizi perla telefonia mobile, giunto sul mercato italiano lo scorso maggio, e la SPA nata nel 105, è nata oltre 4 mesi fa e, già da settimane, era attesa una conferma istituzionale. Iliad, nel febbraio 2018, aveva già stretto un’alleanza commerciale con Cellnext Telecom per la fornitura di circa 7.000 siti, fondamentali per consentire l’esordio della società nel mercato del Belpaese. […]