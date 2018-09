Alla base del successo di Iliad non ci sono solo i prezzi low-cost, ma anche dei servizi esclusivi che fanno la gioia dei clienti.

ILIAD, arriva il servizio esclusivo che fa gioire i clienti: battuti TIM, Vodafone e Wind

La rivoluzione di Iliad è ormai iniziata da oltre 100 giorni, con l’operatore francese che ha lanciato sul mercato italiano tre offerte low-cost che hanno spinto diversi clienti ad abbandonare Vodafone, TIM e Wind.

Quella dei costi davvero competitivi, però, non è l’unica caratteristica vincente che sta premiando Iliad. La rivoluzione dell’operatore francese ha avuto successo anche grazie a dei servizi esclusivi che Iliad mette a disposizione dei propri clienti – a costo zero – e che, invece, TIM, Vodafone e Wind non offrono, se non a pagamento.

In questo articolo facciamo riferimento al nuovo servizio esclusivo – compreso all’interno dell’offerta da 7,99 euro al mese – che consente ai clienti di chiamare senza interruzioni tutti i numeri in Italia e all’estero. Per l’operatore francese, infatti, le telefonate nazionali hanno la medesima valenza di quelle internazionali, senza che il cliente debba sostenere dei costi extra. Chi ha aderito ad un’offerta Iliad, dunque, avrà la possibilità di chiamare chi vuole in ben 60 Paesi del mondo, tra i quali tutti quelli del continente europeo.

