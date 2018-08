Iliad, arrivano grandi notizie: nuova super offerta e due problemi risolti. I dettagli

Iliad, arriva la soluzione a due problemi – Nelle ultime settimane Iliad ha dovuto far fronte a diverse problematiche, ma ha provato a risolverle, lavorando su quelli che si sono evidenziati come dei veri e propri lati deboli per l’azienda francese. In primo luogo, per diversi giorni molti utenti avevano segnalato dei problemi relativi alle chiamate verso i numeri fissi Wind Infostrada e Tiscali. Questi problemi sono stati risolti e le segnalazioni in tal senso sono terminata.

Nei giorni scorsi, però, diversi utenti avevano evidenziato grossi problemi relativi all’uso dell’hotspot personale su iPhone. In altre parole, i possessori di un melafonino non potevano utilizzare la condivisione di retea causa di un messaggio d’errore che rendeva impossibile compiere l’operazione. Iliad, però, ha finalmente risolto il problema, ponendo fine ad un bug che stava crendo numerosi ai clienti iPhone ed ora l’hotspot personale è disponibile senza alcun problema.