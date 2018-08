Iliad contro Ho. Mobile e Kena Mobile, ultime offerte a confronto: si accende la sfida tra operatori low-cost

Offerta Kena Mobile – La promozione lanciata da Kena Mobile si chiama ‘Kena Summer’, è disponibile al prezzo di 6,90 euro al mese ed offre la possibilità di accedere a molti contenuti. Chi vorrà accedere a questa promozione di Kena Mobile, avrà a disposizione:

1500 minuti di chiamate verso tutti

di chiamate verso tutti 30 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di internet in 3G

Il costo iniziale da sostenere è di 20 euro che comprende 8 euro per il costo di attivazione dell’offerta, 5 euro per la configurazione della nuova SIM, 6,90 euro per il primo mese anticipato del canone, 0,10 euro di traffico incluso.

L’offerta risulta essere valida anche per il futuro – fino al raggiungimento di 100 mila attivazioni – salvo eventuali rimodulazioni da parte dell’operatore stesso. Potranno accedere all’attivazione sia i nuovi che i vecchi clienti: dunque, la portabilità non è una caratteristica essenziale per l’accesso alla promozione.

Va sottolineato, inoltre, come la navigazione, ad oggi, venga ancora garantita in 3G, ma a partire dal prossimo mese Kena Mobile ha ufficialmente annunciato che il 4G di TIM sarà accessibile per ogni offerta lanciata dall’operatore virtuale.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.