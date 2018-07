E’ guerra a colpi di carte bollate tra Iliad e Vodafone dopo la pronuncia del Giurì che ha sospeso lo spot con Baby K.

Iliad denuncia Vodafone e fa ritirare lo spot di Baby-K: ecco i motivi

Iliad è entrata a piedi uniti sul mercato della telefonia, lanciando promozioni strabilianti e attaccando la concorrenza in ogni modo possibile pur di ritagliarsi una fetta rilevante di mercato. Proprio alcuni giorni fa, la compagnia francese ha attaccato Vodafone, prendendo di mira la campagna pubblicitaria estiva che vede protagonista la cantante Baby K con il suo tormentone ‘Da Zero a Cento’ che ormai impazza su tutte le radio. Insieme a Fastweb, Iliad ha chiamato in causa il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, denunciando la pubblicità ingannevole di Vodafone.

L’organo giudicante ha dato ragione a Iliad e Fastweb giudicando la campagna pubblicitaria in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e pertanto ne ha ordinato l’immediata cessazione dei passaggi televisivi.

Il Giurì ha contestato lo slogan “Nasce Vodafone Unlimited – Giga illimitati sulle app che ami di più” – “social unlimited, chat unlimited, mappe unlimited, musica unlimited” – “Un’estate senza limiti sulla rete senza limiti”.

Secondo la pronuncia del Giurì, Vodafone ha omesso i costi di attivazione e quelli extra soglia. L’espressione Unlimited sarebbe ingannevole anche perchè non tutti i contenuti entro i social sono inclusi. Dopo questa decisione, le tv non potranno più mandare in onda lo spot Vodafone. [….]