Iliad e Ho Mobile a confronto: costi canone, costi extra, velocità di segnale. Quale scegliere

Iliad e Ho. Mobile sono le due compagnie che si apprestano a rivoluzionare il mercato della telefonia mobile. Le offerte dei due provider si sono distinte da subito per la loro convenienza e Iliad, in particolare, ha recentemente superato il milione di utenti, a meno di due mesi dal suo esordio ufficiale. Ho. Mobile, invece, è il nuovo operatore virtuale di Vodafone, creato appositamente per competere con il rivale transalpino. Ma quale dei due provider offre il servizio migliore? Ecco un confronto tra Iliad e Ho. Mobile in relazione a costi di base, costi accessori e qualità del servizio.

Iliad Vs. Ho. Mobile: tariffe

Iliad ha esordito sul mercato con un’offerta divenuta ormai famosa: minuti ed SMS illimitati, 30 giga di connessione in velocità 4G al costo di 5,99 euro al mese, senza spese di attivazione.

La proposta del provider satellite di Vodafone è pressoché la stessa, ma con un prezzo leggermente superiore: 6,99 euro al mese. Da questo punto di vista, punto per Iliad.

Va però specificato che Iliad ha prolungato l’offerta solo per altre 200.000 sottoscrizioni, dopodiché il costo del canone salirà a 9,99 euro mensili. Ho. Mobile, invece, potrebbe aumentare i costi a partire dal 31 luglio 208, ma non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito.

Iliad Vs. Ho. Mobile: chiamate all’estero

Le chiamate illimitate proposte da Iliad si estendono anche a 62 Paesi del mondo, verso cui è possibile ricevere ed effettuare chiamate gratuitamente. I Paesi non inclusi nella lista, invece, prevedono un costo di 1,99 euro al minuto. Gli SMS sono gratuiti e illimitati all’interno dell’Unione Europea e hanno un costo di 0,28 euro negli altri stati.

I costi nell’Unione Europea di Ho. Mobile sono più alti: 0,49 euro al minuto con scatto alla risposta di 0,16 euro. Il costo degli SMS in tutta l’Unione Europea sono di 48 centesimi l’uno. Le tariffe sono più alte nei Paesi extra UE.

Iliad Vs. Ho. Mobile: velocità di connessione

Iliad, secondo le stime aziendali, ha una velocità di connessione pari a 390 megabit al secondo in download 50 megabit al secondo in upload.

Ho. Mobile naviga a 60 megabit al secondo in download e 52 megabit al secondo in upload.

Va specificato, però, che la forza del segnale dipende dalla zona in cui ci si trova. Iliad poggia su infrastrutture Wind-3 mentre Ho. Mobile, come detto, è un operatore del gruppo Vodafone. […]