Iliad: ecco i prezzi di iPhone XS, X Max, XR e 8! | Le promozioni 50 Giga e Voce

Iliad inaugura ufficialmente ila vendita di iPhone XS, XS Max, XR e 8. Online il listino dei prezzi per chi acquista il melafonino con piano telefonico del gestore francese

Iliad ufficializza il listino degli iPhone

Era già ufficiale, ma ora si conoscono anche i dettagli: Iliad inaugura la collaborazione con Apple e rende noto sul proprio sito web il listino prezzi per acquistare uno dei quattro iPhone disponibili, con piano tariffario gestito dall’operatore mobile francese.

I dispositivi al momento in vendita sono: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone 8. Rispetto al listino ufficiale iPhone, i modelli sono proposti a un prezzo ribassato di 20 euro. Vediamo nel dettaglio il listino Iliad per i quattro modelli disponibili e i diversi formati proposti, a partire da 64 GB (per tutti) fino a 512 GB (per il modello XS Max).

iPhone con Iliad, listino prezzi: 64 GB

iPhone XS: 1.169 €

iPhone XS Max: 1.269 €

iPhone XR: 869 €

iPhone 8: 699 €

iPhone con Iliad, listino prezzi: 2128 GB

iPhone XR: 929 €

iPhone con Iliad, listino prezzi: 256 GB

iPhone XS: 1.339 €

iPhone XS Max: 1.439 €

iPhone con Iliad, listino prezzi: 512 GB

iPhone XS Max: 1.669 €

Fonte: Iliad.it