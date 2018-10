Iliad diversifica le proprie soluzioni e lancia una nuova offerta solo chiamate a un ottimo prezzo e servizi gratis inclusi. Ecco la nuova proposta del gestore

Iliad, ecco l’offerta solo voce | Ancora attiva la promo All Inclusive | Info costi e scadenze

Iliad non si ferma più e, dopo aver conquistato ampie fette di mercato grazie alle sue promozioni All Inclusive, ora punta a diversificare il proprio set di offerte. La nuova proposta del gestore francese si rivolga a chiunque sia alla ricerca di un piano tariffario per le sole chiamate.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE TIM, VODAFONE, WIND E 3 ITALIA

L’offerta Iliad Voce, salvo nuove comunicazioni da parte del gestore, potrà essere attivata dai primi 200.000 richiedenti ha un costo di 4,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati in Italia

SMS illimitati in Italia e in Europa

40 Mega di traffico dati al mese a velocità 4G

4o Mega traffico dati al mese a velocità 4G in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero su linea fissa e mobile

LEGGI ANCHE: ILIAD, HO. MOBILE E KENA MOBILE: OFFERTE LOW COST A CONFRONTO

Ricordiamo, inoltre, che Iliad mantiene attiva la soluzione All Inclusive da 7,99 euro al mese, attivabile dai primi 500.000 richiedenti. La soluzione include:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero

Per entrambe le promozioni non è previsto alcun costo di attivazione. Sono previsti 9,99 euro di spesa per l’acquisto della nuova SIM. Le offerte sono attivabili online e presso negozi autorizzati e sono valide per nuovi numeri e cambio operatore.

A Pagina 2 tutti i servizi inclusi nel pacchetto Iliad Voce. […]