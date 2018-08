Dopo l’iniziale successo, per Iliad stanno arrivando i primi problemi e tra i clienti cresce il malcontento

Iliad, tutti i problemi dal suo arrivo in Italia: scoppia lo scandalo delle Simbox

Da quando è arrivato sul mercato italiano, Iliad in poche settimane ha sbaragliato la concorrenza degli altri operatori, sottraendo loro molti utenti. Dopo le prime settimane, però, sono iniziati ad emergere i primi problemi per l’azienda francese che hanno iniziato a far storcere il naso ai clienti.

Il primo problema in assoluto è stato quello dell’IP straniero, poiché alcune schede SIM di Iliad mettevano in evidenza una posizione geografica diversa dall’Italia. Si tratta di una problematica che porta con sé alcune conseguenze: prima tra tutte è quella del geoblocking. L’utente, quindi, risulta aver avuto accesso ad Internet fuori dall’Italia e per questo motivo è impossibilitato ad accedere a diversi servizi, tra i quali quello della Rai, riservato ai soli residenti.

L’altra grossa problematica che stanno riscontrando gli utenti Iliad è quella relativa alla copertura della rete. Nel caso dell’operatore francese, infatti, si sono evidenziate numerose segnalazioni riguardanti l’eccessiva lentezza della rete che spesso si piazza sul 3G, invece di arrivare al 4G. Inoltre, va sottolineato come molti cellulari risultino irraggiungibili in chiamata.

