Iliad, enorme ritardo per la portabilità da Vodafone: ecco cosa fare per evitare spiacevoli sorprese

ILIAD, problemi con la portabilità? Ecco come chiedere l’indennizzo – Esistono diversi modi per richiedere la portabilità: il fax (+39 02 30377960), la raccomandata (Iliad Italia S.p.A., CP 14106, 20146 Milano) e la PEC. L’indirizzo PEC di Iliad è iliaditaliaspa@legalmail.it. Quest’ultimo, secondo quanto riferito da alcuni clienti, pare essere essere il metodo più immediato. Per chiedere il vostro indennizzo, dunque, dovrete inviare una richiesta all’indirizzo email che vi abbiamo indicato, scrivendo il vostro numero, l’intestazione e i giorni di ritardo che avete dovuto subire per quanto riguarda la portabilità.

L’operatore francese ha poi chiarito che “l’indennizzo non sarà dovuto qualora il ritardo o il malfunzionamento siano stati determinati da forza maggiore, caso fortuito o utilizzo del servizio non conforme alle condizioni contrattuali“. Vi starete chiedendo come sarà versato questo indennizzo: arriverà come credito telefonico e, nel momento in cui sarà versato, sarete informati attraverso un’email o un SMS.

Per quanto riguarda i problemi relativi alla portabilità da Vodafone a Iliad, ecco alcuni utili informazioni: ricordate che insieme alla portabilità è possibile trasferire anche l’eventuale credito residuo presente sulla SIM all’atto della richiesta. Il costo dell’operazione è di 1,50 euro ed il tutto, generalmente, si risolve entro 6 giorni lavorativi.

Nel caso in cui la nostra offerta Vodafone preveda sconti sull’attivazione, il costo di quest’ultima viene richiesto in fase di uscita del contratto se l’utente non resta in Vodafone per i 24 mesi minimi di permanenza previsti da contratto. Quando si viene a determinare una situazione del genere, è molto importante verificare se l’offerta alla quale si è deciso di aderire, presenta o meno queste condizioni, onde ritrovarsi con il conto in rosso. Lo stesso discorso vale per l’eventuale traffico bonus accumulato sulla linea, che va perso una volta che si entra a far parte del nuovo operatore.

