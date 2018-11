Iliad, problema per gli utenti: ecco il servizio che mancava | Le due promozioni del momento

Iliad continua a registrare record, ma non è ancora riuscita a risolvere un bug: ecco il servizio che manca agli utenti. Le due offerte attive ora sul sito

Iliad, c’è un problema con le banche

Iliad sta attraversando uno dei periodi migliori da quando è sbarcata sul mercato italiano. Tra il 29 maggio e il 30 settembre 2018 la compagnia d’Oltralpe ha conquistato qualcosa come 2 milioni e 230 mila utenti, una cifra importante per una compagnia così giovane e sconosciuta fino al giorno del suo esordio, e il fatturato dell’azienda è lievitato notevolmente, in proporzione all’aumento del bacino di utenze. Ciò non di meno, Iliad ha le sue pecche da gestire, l’ultima delle quali ha a che fare con un problema in realtà di vecchia data, già segnalato diverse settimane fa e relativo a un servizio di home banking molto diffuso oggigiorno.

Iliad: non arrivano gli SMS Premium delle banche

Come raccontato già a ottobre, alcuni utenti Iliad hanno segnalto alcune criticità nel ricevere gli SMS Premium da parte del proprio istituto di credito. Si tratta, semplicemente, dei messaggi che la banca invia in seguito a una transazione. Tramite queste segnalazioni, è possibile monitorare il proprio conto o la propria carta di credito, controllando che nulla di anomalo riguardo al proprio profilo bancario si possa verificare. Il servizio è molto diffuso oggi e rappresenta un’ulteriore strumento di difesa contro il rischio di hacking e pirateria virtuale.

La colpa non è di Iliad

La società transalpina, d’altra parte, potrà farci poco o nulla. L’anomalia è riscontrata dai correntisti di Unicredit e sarebbe proprio imputabile proprio al gruppo bancario la responsabilità della problematica. I sistemi della società, infatti, non riconoscono ancora Iliad come abilitata a ricevere gli SMS Premium e, per tanto, non permetterebbero la trasmissione dell’informazione al cliente tramite messaggio. Iliad può limitarsi solo a fare pressione su Unicredit affinché intervenga tempestivamente per la risoluzione del disguido.