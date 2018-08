Offerte Iliad, Ho. Mobile e Kena Mobile a confronto – Costi e dettagli delle 3 promozioni

Offerta Ho. Mobile

L’operatore virtuale di Vodafone risponde con una promozione rivolta a tutti i clienti che richiedono la portabilità a Ho (esclusa Vodafone), ma non a nuove attivazioni. L’offerta include, al costo di 7,99 euro al mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati verso tutti

40 Giga di connessione dati in velocità 4G

L’offerta prevede un costo di un euro in più rispetto a quella di Iliad e presenta un limite di download di 30 Mbps. Al momento della sottoscrizione, le reti utilizzate per l’erogazione del servizio sono quelle Vodafone. L’attivazione ha un costo di 9,99 euro (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della SIM), e include 0,01 euro di traffico telefonico.

