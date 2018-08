Iliad, Ho. Mobile e Kena Mobile, offerte a confronto | Dettagli, costi e info specifiche sulle 3 promozioni

Kena Mobile è la compagnia virtuale del gruppo TIM. Il MVNO italiano si differenzia dagli altri due competitor per una soluzione differente che, al prezzo di 6,90 euro al mese, garantisce ai primi 100.000 sottoscriventi:

1.500 Minuti verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

100 SMS

50 Giga di connessione dati in velocità 4G

La soluzione prevede un costo di attivazione di 8 euro + 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. Ricordiamo che, da settembre, l’operatore ha confermato che sarà possibile navigare in velocità 4G, non ancora attivata per gli utenti Kena. […]