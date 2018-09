Le offerte di Iliad, Ho. e Kena a confronto. Come scegliere il pacchetto migliore tra le promozioni degli operatori low cost

Iliad, Ho. Mobile e Kena Mobile, offerte a confronto | Tutte le info e costi

Iliad è il quarto operatore mobile fisico italiano, che ha esordito in Italia lo scorso 29 maggio. Ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone, creato dalla compagnia britannica appositamente per competere col nuovo rivale d mercato; Kena Mobile rappresenta la soluzione MVNO di TIM. Insieme, le tre aziende rappresentano, ad oggi, il top di gamma per ciò che concerne il mercato low cost della telefonia mobile. Ecco allora un confronto tra le tre offerte di punta dei tre operatori: quale scegliere?

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.

LEGGI ANCHE: LE MIGLIORI OFFERTE DEL MOMENTO DI TIM, VODAFONE, WIND E 3

Offerta Iliad

Il quarto operatore in Italia si rilancia con un nuovo interessantissimo pacchetto, con medesime condizioni d’attivazione, un canone più caro e maggiore disponibilità di giga rispetto alla proposta da 5,99 euro dei primi mesi.

La nuova offerta è valida per chiunque, nuove attivazioni e portabilità da tutti gli operatori, costa 6,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e nell’Unione Europea

SMS illimitati

40 Giga di connessione dati in velocità 4G (+ 3 Giga dedicati alla connessione in Europa).

L’attivazione ha un costo di 9,99 euro (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della SIM), e include 0,01 euro di traffico telefonico.

Nella seconda pagina l’offerta di Ho. Mobile […]