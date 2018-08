Un confronto tra le offerte di telefonia mobile più vantaggiose di agosto 2018. Costi e dettagli sulle promozioni Iliad, Ho. Mobile e Kena Mobile

Iliad, Ho. Mobile, Kena Mobile: sfida tre le offerte low cost | Costi e dettagli a confronto

Iliad è il nuovo operatore della telefonia mobile che ha esordito sul mercato italiano con un’offerta di lancio incredibile, a 5,99 euro al mese; la soluzione è prossima alla scadenza (disponibili ancora poche migliaia di tessere), ma il provider francese ne ha già lanciata una nuova, anch’essa particolarmente interessante. Ho. Mobile e Kena Mobile sono operatori virtuali, compagnie satellite, rispettivamente, di Vodafone e di TIM.

I tre operatori sono considerati quelli che offrono le migliori soluzioni in rapporto qualità-prezzo e sono considerate per tale ragione low cost. Andiamo a scoprire nel dettaglio le offerte delle tre compagnie, in modo da poter fare un confronto.

Offerta Iliad – L’operatore francese, che sta per archiviare la promozione a 5,99 euro al mese, rilancia con una nuova soluzione All Incusive con più giga e un prezzo leggermente più alto. Il pacchetto costa 6,99 euro al mese + 9,99 euro di attivazione (9 euro + 0,99 euro per l’acquisto della sim con 0,01 euro di traffico) e comprende:

Minuti Illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

SMS Illimitati

40 Giga di connessione dati in velocità 4G

