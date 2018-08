In circa un mese di attività, Iliad ha sottratto a Wind e 3 circa 600 mila clienti. Solo il 10% proviene da MVNO

ILIAD, il 40% dei clienti proviene da Wind-3 | I dati del Report AGCOM aggiornato al 30 giugno

ILIAD ha esordito sul mercato lo scorso 29 maggio e, nell’arco di circa due mesi, ha acquisito un milione di nuovi clienti, gran parte dei quali provenienti da altri operatori. Inevitabilmente, TIM, Vodafone, Wind-3 e operatori virtuali si sono visti sottrarre un considerevole numero di utenti, sebbene ad oggi sia difficile tracciare con certezza i dati sulle migrazioni del numero.

Per avere un rendiconto dettagliato, sarà necessario il prossimo report AGCOM relativo al prossimo trimestre Intanto, però, disponiamo delle rilevanze relative al primo trimestre dell’anno relative al settore mobile in cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mette in evidenza alcune rilevanze assolutamente interessanti.

Wind-3 è la compagnia che, in assoluto, ha risentito di più dell’entrata sul mercato del nuovo provider francese, se consideriamo che ben il 40% della base clienti Iliad proviene dai due operatori: negli ultimi sei mesi, il gruppo ha perso infatti circa 900 mila utenti, due terzi dei quali sono confluiti direttamente in Iliad. Ciò non sorprende se consideriamo che il nuovo operatore deve il suo successo soprattutto alla convenienza delle proprie tariffe, adottando una strategia aggressiva e particolarmente efficace su consumatori di fascia medio-bassa, attirati dai prezzi favorevoli che, da sempre, sono stati un cavallo di battaglia commerciale del duo Wind-3 Italia.

Sorprende, invece, che solo 1 utente Iliad su 10 provenga da operatori virtuali, sebbene il bacino d’utenza da cui attingere è meno esteso rispetto a quello delle compagnie tradizionali. […]