Iliad, Kena Mobile e Ho. Mobile, offerte di telefonia mobile low cost a confronto: qual è la promo migliore?

L’ingresso di Iliad nel mercato della telefonia mobile italiana ha segnato una sorta di anno zero nel settore: il gestore francese ha rivoluzionato il mercato attraverso incredibili soluzioni All Inclusive a un prezzo mai visto prima, costringendo i competitor ad adeguarsi al nuovo filone di promozioni.

TIM e Vodafone hanno scelto di contrastare il fenomeno Iliad puntando con decisione sui rispettivi operatori virtuali, il marchio italiano rinfrescando le soluzioni proposte tramite Kena Mobile, l’azienda britannica creando da zero il brand Ho. Mobile. Mettiamo a confronto le soluzioni minuti, SMS e Giga proposte dai tre operatori leader del segmento della telefonia low cost.

Offerta Iliad

Il quarto operatore in Italia ha attiva la promo All Inclusive da 7,99 euro al mese, valida per la portabilità e per nuove attivazioni. L’offerta è valida per i primi 500.000 richiedenti e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

Minuti illimitati verso oltre 60 Paesi

SMS Illimitati in Europa

50 GB di connessione dati in velocità 4G/4G+, di cui 4 GB dedicati alla navigazione all’estero

L’attivazione ha un costo di 9,99 euro per l’acquisto della SIM e include 0,01 euro di traffico telefonico.

