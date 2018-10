Un confronto tra gli operatori low cost del mercato telefonico mobile. Chi vince tra Iliad, Kena Mobile (TIM) e Ho. Mobile (Vodafone)?

Iliad, Kena Mobile, Ho. Mobile: confronto offerte low cost della telefonia mobile – Costi e dettagli

Iliad, Kena Mobile e Ho. Mobile sono i tre gestori del mercato della telefonia mobile ritenuti, al momento, quelli che propongono le migliori promozioni in rapporto qualità-prezzo. Iliad è diventato, a partire da fine maggio scorso, il quarto operatore fisico del comparto in Italia; Ho. Mobile è l’operatore virtuale di proprietà Vodafone, con cui la compagnia sta sfidando in queste settimane il competitor francese; Kena Mobile è invece il MVNO di TIM.

Scopriamo nel dettaglio le soluzioni All Inclusive comprensivi di minuti, GB ed SMS, proposti dalle tre aziende. Qual è la miglior offerte del momento?

Offerta Iliad

L’operatore transalpino ha al momento attiva la terza promozione della sua storia, rimodulata nel prezzo, ma anche nel quantità di giga rispetto a quella precedente. Il costo della promozione è di 7,99 euro al mese.

L’offerta è valida sia per nuove attivazioni che per portabilità del numero da qualunque operatore ed è selezionabile dai primi 500.000 utenti. La soluzione comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile

Minuti illimitati verso oltre 60 Paesi

SMS Illimitati in Europa

50 GB di connessione dati in velocità 4G/4G+, di cui 4 GB dedicati alla navigazione all’estero

L’attivazione prevede un costo di 9,99 euro per l’acquisto della SIM e include 0,01 euro di traffico telefonico.

