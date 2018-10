ILIAD, offerte attive ora a partire da 4,99 euro | In arrivo una super-sorpresa

Iliad si prepara a entrare nel futuro: la compagnia francese si è aggiudicata 700 MHz di frequenze messe in asta dal Governo per il servizio di rete 5G. Il gestore, dunque, non si limita a lasciare il segno sul mercato grazie alla convenienza delle proprie tariffe, ma punta con decisione ad offrire un servizio sempre più efficiente e in grado di competere con i migliori concorrenti del comparto.