ILIAD, le due offerte attive ora: All Inclusive e solo minuti | Sfida a TIM, Vodafone, Wind-3 e operatori virtuali

Iliad non si ferma più. L’operatore francese della telefonia mobile ha esordito in Italia a fine maggio 2018 con un’offerta All Inclusive senza precedenti in Italia, nel corso dei mesi successivi ha sempre perseguito una politica chiara: una promozione attiva con un bundle più che completo a un costo di mercato più che concorrenziale.

Ora, la compagnia britannica ha deciso di cambiare marcia, ampliando il proprio pacchetto di soluzioni e variegando la propria offerta commerciale. La nuova proposta di Iliad, infatti, si affianca a quella già presente (scopri in fondo alla pagina i dettagli), ma punta a un target differente.

Iliad Voce è la promo riservata a chi necessita di un piano tariffario completo per chiamare in libertà, ma che non ha interesse a disporre di giga per navigare quotidianamente. L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati

40 MB di traffico dati a velocità 4G

40 MB di traffico dati a velocità 4G in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

La promozione sarà attivabile dai primi 200.000 richiedenti, salvo nuove comunicazioni da parte dell’operatore.

Come anticipato, ricordiamo che è ancora attiva la soluzione All Inclusive Iliad Giga 50, riservata ai primi 500.000 iscritti, salvo diverse indicazioni da parte dell’azienda. La promo include:

Minuti illimitati in Italia e in Europa

SMS illimitati in Italia e in Europa

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

