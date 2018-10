Iliad introduce una novità molto attesa da tutti i clienti. Arriva anche una nuova offerta da 4,99 euro, con tanti servizi inclusi

ILIAD, novità molto attesa in arrivo | Dettagli su nuova offerta e servizi gratuiti

Iliad continua nel suo tentativo di rivoluzionare il mercato italiano a colpi di offerte davvero vantaggiose. Il basso costo delle sue promozioni, però, non è l’unico segreto dell’operatore francese: Iliad, infatti, prova a conquistare giorno dopo giorno la fiducia dei suoi clienti curando anche i dettagli, nel tentativo di migliorare il servizio offerto.

A proposito di novità introdotte dall’operatore francese, c’è da segnalare il cambio della voce della ‘Segreteria telefonica’ di Iliad. A partire dal 3 ottobre, infatti, la voce che vi avvisa dell’avvenuto trasferimento di chiamata verso la segreteria telefonica o nel momento in cui state consultando il 401, non è più quella ‘robotica’ che si poteva ascoltare fino a qualche giorno fa, bensì la stessa voce che si ascolta quando si chiama il 177, vale a dire il servizio clienti Iliad.

Oltre a questa novità, l’operatore francese a partire dal 2 ottobre 2018, infatti, ha presentato la quarta offerta dal giorno del suo arrivo in Italia. Il suo nome è ‘Iliad voce‘ e potrà essere attivata in due modi:

Sul sito ufficiale di Iliad nella specifica sezione

Nei corner Iliad presenti in molti centri commerciali italiani.

La nuova promozione lanciata da Iliad ha un costo di 4,99 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

40 Mega di traffico dati in 2G/3G/4G

4 Mega al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Ricordiamo che l’offerta in questione potrà essere attivata solo da 20.000 utenti. Inoltre, va sottolineato che tutti coloro che decideranno di attivare ‘Iliad voce’, non dovranno sostenere costi di attivazione, ma saranno chiamati a versare 14,98 euro complessivi: 9,99 euro per l’acquisto della SIM e 4,99 euro per saldare il costo del primo canone mensile. Nella seconda pagina potrete leggere i servizi inclusi che i clienti avranno a loro disposizione attivando la quarta offerta lanciata da Iliad […]