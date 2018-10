Con grande sorpresa, gli utenti Iliad scoprono che il gestore non è in grado di offrire una funzione molto importante che ha a che fare con la gestione di conti correnti e carte di credito

Iliad, nuova falla: manca un servizio moto richiesto | L’offerta da 7,99 euro attiva ora

Iliad ha cambiato la logica di settore nella telefonia mobile italiana. Prima, l’operatore francese si è presentato al pubblico nostrano con una straordinaria promozione da 5,99 euro al mese All Inclusive, in seguito ha proposto la promozione da 6,99 euro, ora è attiva l’offerta da 7,99 euro al mese, che comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 Giga al mese in 4G/4G+ in Italia

4 Giga al mese in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

Nonostante l’incredibile successo commerciale, però, la compagnia francese continua ad accusare manchevolezze sotto il profilo tecnico. L’ultima criticità è stata rilevata nelle scorse ore è ha a che fare con i servizi di gestione di conti correnti e carte di credito.

In particolare, è stato rivelato che gli utenti Iliad sono impossibilitati a ricevere l’SMS Premium, ovvero il messaggio che gli istituti di credito e le banche inviano ai propri clienti per dare loro la possibilità di monitorare in tempo reale i propri movimenti di denaro in entrata e in uscita. […]