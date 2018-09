Iliad, arriva una nuova incredibile offerta a settembre? | Anticipazioni su costi e dettagli

Iliad, nuova offerta in arrivo a settembre? – Presto, dunque, Iliad potrebbe svelare la nuova promozione per il mese di settembre. Con ogni probabilità, la nuova offerta potrebbe prevedere un numero superiore di GIGA, mantenendo minuti ed SMS illimitati verso tutti. Per ora non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore francese, ma questa volta Iliad potrebbe lanciare un’offerta con almeno 50 GIGA di dati in 4G Plus. Rispetto all’ultima promozione, il prezzo potrebbe salire a 7,99 euro al mese per una tariffa che resterebbe in ogni caso la più conveniente del mercato italiano.

[multipage]

METEO 3-7 settembre: tempo più stabile e temperature in aumento?

Cerca qui le previsioni meteo della tua località

A cura di Nunzio Corrasco