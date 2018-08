ILIAD, nuova offerta da 6,99 euro al mese: info dettagli | Ritardi per la portabilità da Vodafone

Proseguono le problematiche relative alla portabilità dei clienti da Vodafone a Iliad. Già lo scorso 16 agosto, la compagnia transalpina aveva segnalato ad AGCOM le inefficienze del competitor britannico nello smaltimento delle pratiche. La delibera AGCOM 147/11/CIR indica in 33 mila evasioni al giorno il volume smaltibile dalle aziende, ma specifica come “ogni singolo operatore adegua la propria capacità giornaliera anche in funzione delle richieste di mercato. Dall’ambiguità legislativa ne deriva un vero e proprio ingorgo di portabilità: secondo Il Sole 24 Ore, sarebbero 100 mila i clienti ancora in attesa di passare a Iliad e che, ad oggi, attendono di essere serviti. L’aumento a 36 mila pratiche giornaliere previste da Vodafone da settembre potrebbe non bastare. Numeri da capogiro, figli di una vera e propria rivoluzione del settore, quella apportata da Iliad a partire da fine maggio 2018: ad oggi, sarebbero circa 2 milioni gli utenti ‘emigrati’ al brand d’Oltralpe.