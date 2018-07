Iliad, arriva una nuova offerta assolutamente da non perdere: ecco i dettagli sulla promozione

ILIAD, offerta da non perdere: minuti ed sms illimitati + 40 Giga ad un costo vantaggioso

Dopo la comunicazione del raggiungimento del primo milione di utenti – raggiunti dopo soli 50 giorni dall’esordio sul mercato italiano –Iliad lancia un’altra offerta davvero da non perdere. L’operatore francese, infatti, ha deciso di aggiungere 10 GB in più in Italia e 1 GB in più all’estero rispetto a quella che era stata l’offerta di lancio, aumentando di un solo euro il costo. Questa seconda promozione sarà riservata a 500.000 utenti.

La nuova offerta lanciata da Iliad avrà un costo di 6,99 euro al mese e comprenderà:

Minuti e SMS illimitati

40 GB al mese in 4G / 4G+ in Italia e 3 GB in Europa

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile)

L’offerta lanciata da Iliad non presenta alcun vincolo, con il prezzo che resterà garantito per sempre. Nella seconda pagina troverete la prima offerta lanciata da Iliad, valida ancora per 100.000 utenti […]